"معودة على المسبات".. سجال حاد بين نادين نجيم والإعلامية ديما صادق
ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الانتقاد الذي وجهته لها مواطنتها الإعلامية ديما صادق، بسبب استخدام الأولى لفظ "زبال" للرد على أحد متابعيها الذين هاجموها بسبب تغريدتها المثيرة للجدل عن زلزال تركيا وسوريا.
وكانت نادين نجيم، ألمحت في تغريدة لها إلى أن الزلازل الأخيرة في تركيا وسوريا، قد تكون مفتعلة، ليرد عليها أحد المتابعين ساخرا بالقول: "شوفي شو عم تاكلي بالليل قبل ما تنامي"، وهو ما دفع الفنانة اللبنانية إلى وصفه بـ"الزبال" في إشارة إلى شتمه.
وأعادت ديما صادق، نشر تلك التغريدة بالردود، معربة عن استيائها من طريقة رد الفنانة اللبنانية على أحد متابعهيا.
وكتبت ديما صادق: "ولو؟؟؟؟ ولو؟! ممثلة لبنانية بستعمل مهنة (الزبال) كشتيمة؟!، شيء مخزي جداً أنه يكون مستوى الوعي والإنسانية والشعور والثقافة متدني لهذه الدرجة عند اشخاص بأثروا بملايين المعجبين".
وانتقدت صادق ما اعتبرته "تفكير نادين نجيم المتدني" بالقول: "طبعا من المسلمات أنه ما في شي مهين بأي مهنة، المهين للجنس البشري أنه يكون في ناس يفكروا بهذه الطريقة".
وردت نادين نجيم، على ديما صادق، واصفة إياها بأنها من "المعتادين على سماع السباب والشتائم".
وكتبت نجيم موجهة حديثا لـ"صادق": "حبيبتي ديما أنت معودة على المسبات والشتايم بتحسي حالك عندك قيمة أنا ما معودة راسي ما بيحملني هيك اتربيت خاصة لإذا حدا اتطاول عليي بشكل كتير بشع".
ودافعت الفنانة اللبنانية عن نفسها نافية إهانتها لعمال النظافة، معتبرة أن عامل النظافة لا يطلق عليه لفظ "زبال" الذي وصفت به أحد متابعيها.
وكانت نادين نسيب نجيم، أثارت أول أمس، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عدة تغريدات لها ألمحت فيهم إلى أن الزلازل التي تشهدها سوريا وتركيا، قد تكون "مفتعلة".
وقالت في إحدى تغريداتها، والتي حذفتها لاحقا: "أنطاكيا كمان؟! لحظة في شيء غلط ولا مرة بتصير أنه نفس الهزة بنفس القوة تقريبا تضرب بنفس المكان؟! بطل الوضع طبيعي.. مننتظر ومنشوف الحقيقة".