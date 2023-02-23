"معودة على المسبات".. سجال حاد بين نادين نجيم والإعلامية ديما صادق

ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الانتقاد الذي وجهته لها مواطنتها الإعلامية ديما صادق، بسبب استخدام الأولى لفظ "زبال" للرد على أحد متابعيها الذين هاجموها بسبب تغريدتها المثيرة للجدل عن زلزال تركيا وسوريا.

وكانت نادين نجيم، ألمحت في تغريدة لها إلى أن الزلازل الأخيرة في تركيا وسوريا، قد تكون مفتعلة، ليرد عليها أحد المتابعين ساخرا بالقول: "شوفي شو عم تاكلي بالليل قبل ما تنامي"، وهو ما دفع الفنانة اللبنانية إلى وصفه بـ"الزبال" في إشارة إلى شتمه.

وأعادت ديما صادق، نشر تلك التغريدة بالردود، معربة عن استيائها من طريقة رد الفنانة اللبنانية على أحد متابعهيا.