بعد ظهورها بالحجاب.. ما حقيقة اعتزال الفنانة المصرية ميمي جمال؟

وقالت ميمي جمال في مداخلة تلفزيونية: "أنا لم أعتزل الفن، والصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لي مرتدية الحجاب، كانت أثناء أداء مناسك العمرة"، مؤكدة أنها "أدت العمرة برفقة زوجها أكثر من مرة، ولديها صور عديدة بالحجاب".

وأضافت أنها ابتعدت عن التمثيل لمدة 5 سنوات بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، وحينما كان يعرض عليها المشاركة كانت ترفض، وفضلت أن تكرس حياتها لبناتها، على حد قولها.

وأشارت إلى أنها بعدما قامت بتزويج بناتها، وأصبحت تعيش بمفردها، قررت العودة إلى التمثيل، موضحة: "بقيت قاعدة لوحدي، وأهو مصدر رزق وتسلية في نفس الوقت".