بعد ظهورها بالحجاب.. ما حقيقة اعتزال الفنانة المصرية ميمي جمال؟

بعد ظهورها بالحجاب.. ما حقيقة اعتزال الفنانة المصرية ميمي جمال؟

أحمد بيومي
أحمد بيومي

كشفت الفنانة المصرية ميمي جمال حقيقة اعتزالها الفن، بعد ارتدائها الحجاب في أحدث ظهور لها، مشيرة إلى أن الفن مصدر رزقها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن اعتزال الفنانة ميمي جمال الفن بعد ارتدائها الحجاب، خاصة أنها كانت قد ابتعدت لسنوات عن الوسط الفني قبل أن تعود إليه مجددًا.

"أنا لم أعتزل الفن، والصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لي مرتدية للحجاب، كانت أثناء أداء مناسك العمرة، وأنا أديت العمرة برفقة زوجي أكثر من مرة، ولدي صور عديدة بالحجاب"
مداخلة تلفزيونية للفنانة ميمي جمال

وقالت ميمي جمال في مداخلة تلفزيونية: "أنا لم أعتزل الفن، والصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لي مرتدية الحجاب، كانت أثناء أداء مناسك العمرة"، مؤكدة أنها "أدت العمرة برفقة زوجها أكثر من مرة، ولديها صور عديدة بالحجاب".

وأضافت أنها ابتعدت عن التمثيل لمدة 5 سنوات بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، وحينما كان يعرض عليها المشاركة كانت ترفض، وفضلت أن تكرس حياتها لبناتها، على حد قولها.

وأشارت إلى أنها بعدما قامت بتزويج بناتها، وأصبحت تعيش بمفردها، قررت العودة إلى التمثيل، موضحة: "بقيت قاعدة لوحدي، وأهو مصدر رزق وتسلية في نفس الوقت".

بعد ظهورها بالحجاب.. ما حقيقة اعتزال الفنانة المصرية ميمي جمال؟
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ولفتت ميمي جمال إلى أنه حينما تمت استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية مؤخرًا، شعرت برغبتها في العودة إلى التمثيل.

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