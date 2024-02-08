الصدع يتوسع.. الأمير هاري يغادر بريطانيا دون لقاء شقيقه

بعد مرور 24 ساعة على وصوله إلى المملكة المتحدة للاطمئنان على صحة والده، عاد الأمير هاري اليوم إلى الولايات المتحدة دون مقابلة شقيقه ولي العهد الأمير ويليام، أو الاطمئنان على زوجته الأميرة كيت ميدلتون المريضة.

وقال خبراء في الشؤون الملكية لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مغادرة الأمير هاري بهذه السرعة، بعد رؤية والده لـ45 دقيقة فقط، ودون مقابلة شقيقه أو زوجته دليل على أن الشرخ العائلي أصبح أكثر عمقًا، وأن العلاقة بين أفراد العائلة ما زالت متوترة للغاية.

وأشاروا إلى أن عدم لقاء الشقيقين، ربما يدل على غضب الأمير ويليام الذي يبدو وكأنه "تبرأ من شقيقه هاري، وأنه لم يعد جزءًا من حياته".

أضافوا "هذا الصدع العائلي أصبح عميقًا جدًّا الآن.. وليس من المعرف إن كان من الممكن إصلاحه".

يذكر أن عدسات المصورين التقطت صورًا للأمير هاري وهو يغادر مطار هيثرو الدولي، عائدًا إلى الولايات المتحدة، بعد رحلة قصيرة لبريطانيا، التي سارع في الوصول إليها فور معرفته بمرض والده الملك تشارلز بمرض السرطان.