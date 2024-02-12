هل يكون "إمبراطورية ميم" مفاجأة رمضان المقبل؟

يخوض الفنان المصري خالد النبوي الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "إمبراطورية ميم"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب المصري الراحل "إحسان عبد القدوس"، معالجة دراميًّا بواسطة السيناريست محمد سليمان عبد الملك.

وللعام الثاني يقدم النبوي مسلسلًا مأخوذًا عن أحد الكتاب الماهرين بمصر، إذ قدَّم في العام قبل الماضي مسلسل "راجعين ياهوى"، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والذي نال خلاله إشادات واسعة، خاصة أن العمل حمل عبق الماضي.

ورغم تقديم "النبوي" مسلسل "الإمام" التاريخي في الموسم الماضي، والذي تناول حياة الإمام الشافعي في مصر، فإنه قرَّر هذا العام تقديم "إمبراطورية ميم"، الذي يحمل معظم عناصر فيلم "راجعين ياهوى"، إذ إن نجله نور يشاركه البطولة، كما إن الحوار بالعملين للكاتب محمد سليمان عبد الملك، كذلك الإخراج لـ محمد سلامة، ومن إنتاج الشركة ذاتها.

وتعد هذه الخطوة مخاطرة من الفنان المصري، لأن الرواية ذاتها قدمت من قبل في سبعينيات القرن الماضي في فيلم للفنانة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر، والذي حقق نجاحًا ساحقًا، لذلك سيتم مقارنة الفيلم، بالمسلسل المزمع عرضه مع بداية شهر رمضان.