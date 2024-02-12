هل يكون "إمبراطورية ميم" مفاجأة رمضان المقبل؟
يخوض الفنان المصري خالد النبوي الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "إمبراطورية ميم"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب المصري الراحل "إحسان عبد القدوس"، معالجة دراميًّا بواسطة السيناريست محمد سليمان عبد الملك.
وللعام الثاني يقدم النبوي مسلسلًا مأخوذًا عن أحد الكتاب الماهرين بمصر، إذ قدَّم في العام قبل الماضي مسلسل "راجعين ياهوى"، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والذي نال خلاله إشادات واسعة، خاصة أن العمل حمل عبق الماضي.
ورغم تقديم "النبوي" مسلسل "الإمام" التاريخي في الموسم الماضي، والذي تناول حياة الإمام الشافعي في مصر، فإنه قرَّر هذا العام تقديم "إمبراطورية ميم"، الذي يحمل معظم عناصر فيلم "راجعين ياهوى"، إذ إن نجله نور يشاركه البطولة، كما إن الحوار بالعملين للكاتب محمد سليمان عبد الملك، كذلك الإخراج لـ محمد سلامة، ومن إنتاج الشركة ذاتها.
وتعد هذه الخطوة مخاطرة من الفنان المصري، لأن الرواية ذاتها قدمت من قبل في سبعينيات القرن الماضي في فيلم للفنانة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر، والذي حقق نجاحًا ساحقًا، لذلك سيتم مقارنة الفيلم، بالمسلسل المزمع عرضه مع بداية شهر رمضان.
أحداث وفكرة العمل
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تربوي حول أب يجسد دوره خالد النبوي لديه 6 أبناء، ويتحمل مسؤوليتهم كاملة خاصة بعد وفاة زوجته، وتتوالى الأحداث خاصة أنه يتعرض لعدد من المشكلات برفقة أبنائه في إطار مليء بالإثارة.
وقال السيناريست محمد سليمان عبد الملك في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" "رغم أن المسلسل مأخوذ عن الرواية ذاتها، فإن الأحداث مختلفة قليلًا، إذ إن في الفيلم كان البطل سيدة، والتي قامت بدورها الفنانة فاتن حمامة، على عكس الرواية الأصلية، فالبطل فيها رجل، ونحن نقدم البطل رجلًا كما في الرواية الأصلية".
وأشار عبد الملك إلى أن فكرة العمل جاءت من شركة الإنتاج، وليس منه أو من خالد النبوي بطل المسلسل، لافتًا إلى أن النبوي تحمس لها، إلا أنه كمؤلف توجس خيفة بسبب أن الفيلم مأخوذ عن رواية كاتب كبير مثل إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها بفيلم بمعالجة درامية للعظيم نجيب محفوظ، فهذه أسماء من الطبيعي أن تخيف أي كاتب، على حد قوله.
وتابع "من الطبيعي أن يتم مقارنة المسلسل بالفيلم، وهذا أمر آخر مخيف، ولكن نحن قمنا بما يجب فعله، والحكم في النهاية للجمهور".