الشرطة المغربية تداهم شقة محمد الترك زوج الفنانة دنيا بطمة

فتحت السلطات المغربية تحقيقًا مع المنتج البحريني محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، وداهمت شقته، وذلك بعد أن تقدمت الأخيرة بشكوى ضده بتهمة خيانتها.

وتوجهت بطمة، السبت الماضي، إلى مدينة مراكش من أجل تقديم شكوى ضد زوجها؛ ما دفع رجال الشرطة إلى مداهمة الشقة، لكنها لم تعثر على أي دليل يثبت خيانة محمد الترك.

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، جاء في الشكوى التي تقدمت بها بطمة، أنها ضبطت الترك متلبسًا بواقعة الخيانة.

وبحسب الصحيفة، رفضت بطمة الإدلاء بأي تصريح خلال تواجدها في مراكش.

وقال محامي دفاع بطمة إن "موكلته ستعقد مؤتمرًا صحافيًّا خلال أيام لتوضيح مجريات القضية والحديث عنها بشكل أوسع".