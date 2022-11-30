وفاة المشهور السعودي "أبو فيصل"

توفي نجم "سناب شات" السعودي، والشهير بـ"أبو فيصل"، قبل عدة ساعات، حسب ما أورده مواطنون.

ونعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، المشهور السعودي، مبينين أنه توفي فجر اليوم الأربعاء.

وقد كشف أحد الحسابات الإخبارية أنه توفي مساء أمس الثلاثاء، وسيصلى عليه اليوم الأربعاء، وسيتم دفنه في مقبرة الشرائع في منطقة مكة المكرمة.