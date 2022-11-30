وفاة المشهور السعودي "أبو فيصل"
توفي نجم "سناب شات" السعودي، والشهير بـ"أبو فيصل"، قبل عدة ساعات، حسب ما أورده مواطنون.
ونعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، المشهور السعودي، مبينين أنه توفي فجر اليوم الأربعاء.
وقد كشف أحد الحسابات الإخبارية أنه توفي مساء أمس الثلاثاء، وسيصلى عليه اليوم الأربعاء، وسيتم دفنه في مقبرة الشرائع في منطقة مكة المكرمة.
وكان آخر ظهور لـ(أبو فيصل) قبل 14 ساعة عبر حسابه في "سناب شات"، بينما أكد عدد من المواطنين أن المشهور السعودي توفي نتيجة تعرضه لـ"أزمة قلبية".
وتفاعل سعوديون مع نبأ وفاة أبو فيصل، لافتين إلى أنه "كان شخصا طيبا وخلوقا"، واشتهر بمقاطعه المرحة.
وشارك الصحفي سالم الحربي في نعيه عبر تغريدة في حسابه في "تويتر": "الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر ويجبر مصابهم إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكتب الإعلامي توفيق المورقي: "رحم الله صاحب القلب الطيب والبشوش #وفاه_ابوفيصل الله يغفر له ويرحمه ويجعل الفردوس مسكنه ومنزله".
وعبر الناشط عبدالله الثقفي عن حزنه بتلقي الخبر: "قبل 15 ساعة منزل سنابه والآن ميت الدنيا صغيرة وفانية وأي وقت ممكن يجيك أجلك، الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا استعد للآخرة فاليوم نَحمل وغدا نُحمل الله يرحمه ويغفرله ويتجاوز عنه ويربط على قلب أهله ومن يحبه".