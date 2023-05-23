موزع "أنا دمي فلسطيني": لم أطلب حذف الأغنية

وشددت في وقت سابق عبر حسابها في "إنستغرام" أن المنصة من أبرز الداعمين للفنان عساف، وذلك ردًّا على الاتهامات التي طالتها: "لقد كنا وما زلنا ندعم أعمال وفن الفنان محبوب العرب محمد عساف. ونتطلع إلى أن نستعيد محتواه المفقود على منصتنا قريبًا. لنستمتع ببعض من أفضل أعماله معًا على قائمة This is Mohammad Assaf".

وسبق أن علق الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام"، على قرار حذف أغنيته: "عادي محفوظة في قلب كل حر وشريف".

وألمح في وقت سابق بتصريحات صحافية، أنه تلقى رسالة إلكترونية من منصتي "سبوتيفاي" و"أبل ميوزيك"، تفيد بحذف أغنيته لكونها "تحرّض على معاداة السامية".

وأكد عساف أن ما حدث لا يزيده إلا انتماءً لوطنه وتمسّكًا بقضيته العادلة.

وعلقت منصة "سبوتيفاي" في أول مرة بعد حذف الأغنية، بالقول إن المحتوى "فُقد" من قائمة أغاني الفنان محمد عساف، في إشارة منها إلى أن حذف الأغنية كان بسبب خطأ ما.