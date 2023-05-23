موزع "أنا دمي فلسطيني": لم أطلب حذف الأغنية
نفى الموزع الموسيقي وائل الشرقاوي ما صرحت به منصة "سبوتيفاي" للمحتوى الصوتي من كونه المسؤول عن حذف أغنية "أنا دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف.
واستنكر الشرقاي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، تصريحات المنصة، واصفا تبريرها بـ"السخيف".
وكانت منصتا "سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك" قد أثارتا جدلا واسعا بين متابعين، عقب حذف أغنية "أنا دمي فلسطيني" فيما أعلن العديد من المتابعين عن إلغاء متابعة التطبيقين.
وحاولت "سبوتيفاي" فيما يبدو امتصاص غضب متابعيها، إذ ردت في استفسار عن سبب حذفها الأغنية عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، أن "لا علاقة لها بذلك، وأن الموزع هو من قام بذلك".
وشددت في وقت سابق عبر حسابها في "إنستغرام" أن المنصة من أبرز الداعمين للفنان عساف، وذلك ردًّا على الاتهامات التي طالتها: "لقد كنا وما زلنا ندعم أعمال وفن الفنان محبوب العرب محمد عساف. ونتطلع إلى أن نستعيد محتواه المفقود على منصتنا قريبًا. لنستمتع ببعض من أفضل أعماله معًا على قائمة This is Mohammad Assaf".
وسبق أن علق الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام"، على قرار حذف أغنيته: "عادي محفوظة في قلب كل حر وشريف".
وألمح في وقت سابق بتصريحات صحافية، أنه تلقى رسالة إلكترونية من منصتي "سبوتيفاي" و"أبل ميوزيك"، تفيد بحذف أغنيته لكونها "تحرّض على معاداة السامية".
وأكد عساف أن ما حدث لا يزيده إلا انتماءً لوطنه وتمسّكًا بقضيته العادلة.
وعلقت منصة "سبوتيفاي" في أول مرة بعد حذف الأغنية، بالقول إن المحتوى "فُقد" من قائمة أغاني الفنان محمد عساف، في إشارة منها إلى أن حذف الأغنية كان بسبب خطأ ما.