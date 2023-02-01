السودان.. وفاة طالبين غرقا في نهر النيل

وتعددت حوادث الغرق في النيل خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت ما دعا الدفاع المدني السوداني لإطلاق نداءات متكررة للمواطنين بعدم الاقتراب من النيل أو السباحة فيه أثناء فيضان النهر.

ولقي 4 طلاب حتفهم غرقا في نهر النيل بمنطقة "بتري" جنوب العاصمة الخرطوم، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحسب مستشار كلية النهضة الجامعية، الباقر عبد القيوم.

وقال عبد القيوم لـ "إرم نيوز"، ، إن الطلاب كانوا في رحلة إلى مزرعة بمنطقة "بتري" وعلى الرغم من تحذيرات صاحب المزرعة لهم بعدم الاقتراب من النيل إلا أنهم لم يتقيدوا بالتحذير.