السودان.. وفاة طالبين غرقا في نهر النيل
لقي طالبان الثلاثاء، حتفهما غرقا في نهر النيل بجزيرة توتي وسط العاصمة السودانية الخرطوم.
ويدرس الطالبان بجامعة النيلين، قادمين إليها من منطقة "أبوشام" شمال تمبول التي تقع بولاية الجزيرة وسط البلاد.
وقال المدون فهد الأزرق، إن 3 طلاب تعرضوا لحادثة الغرق، إلا أن الطالب عوض الكريم عمر استطاع النجاة بحياته، فيما لم يتم العثور على جثمان الطالبين عبد الله محمد البدوي، ومحمد عمر الصديق.
وتعددت حوادث الغرق في النيل خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت ما دعا الدفاع المدني السوداني لإطلاق نداءات متكررة للمواطنين بعدم الاقتراب من النيل أو السباحة فيه أثناء فيضان النهر.
ولقي 4 طلاب حتفهم غرقا في نهر النيل بمنطقة "بتري" جنوب العاصمة الخرطوم، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحسب مستشار كلية النهضة الجامعية، الباقر عبد القيوم.
وقال عبد القيوم لـ "إرم نيوز"، ، إن الطلاب كانوا في رحلة إلى مزرعة بمنطقة "بتري" وعلى الرغم من تحذيرات صاحب المزرعة لهم بعدم الاقتراب من النيل إلا أنهم لم يتقيدوا بالتحذير.
وأشار إلى أن الحادثة جرت تباعا حيث غرق الأول وحاول الآخرون إنقاذه واحدا تلو الآخر حتى فارقوا الحياة جميعاً، لافتا إلى أن أحد المتوفين يمني الجنسية يبلغ من العمر 23 عاماً.
وتفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة حول حوادث الغرق المأساوية، مطالبين السلطات بوضع حد لها بوضع شروط سلامة للقوارب العاملة في نقل المواطنين.