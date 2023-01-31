عقارب قاتلة تزهق أرواح الأطفال في السودان

كُتب على منذر وأقرانه من الأطفال في منطقة "المناصير" بولاية شمال السودان، أن يختبروا لعبة الموت في كل لحظة بسبب العقارب التي زاد انتشارها في المنطقة بعد إنشاء سد لتوليد الكهرباء يحمل اسم "سد مِروي".

منذ ذلك الوقت، وتحديدا في عام 2009، يخطف الموت عشرات الأطفال سنويا، ويعيش الأهالي هاجسا مستمرا بفقدان أحد أبنائهم.

مع كل لدغة عقرب يختبر الأهالي عجزهم عن إنقاذ فلذات أكبادهم، فالأمصال المضادة لسم العقارب لا تتوفر إلا في المستشفيات العامة التي تبعد 20 كيلومترا بأقل تقدير، كما أن الأمصال المتوفرة لا تنفع أحيانا مع لدغات بعض أنواع العقارب "الأكثر سمية".