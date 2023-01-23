العثور على جثة داخل سيارة كانت تطاردها الشرطة خلال بحثها عن مطلق النار في كاليفورنيا

وتعقد السلطات مؤتمرًا صحافيًّا الساعة 16,30 (00,30 ت غ الاثنين) قد تؤكّد خلاله أنّ هذه الجثة تعود بالفعل للرجل نفسه الذي فتح النار في مونتيري بارك، وهي مدينة ذات غالبيّة آسيويّة شهدت عمليّة القتل.

وكانت الشرطة قد طاردت في جنوب كاليفورنيا الأحد المشتبه في تنفيذه عمليّة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص في مرقص خلال احتفالات رأس السنة القمريّة الجديدة.

وخلال المطاردة، حاصرت الشرطة مركبة بيضاء. ثم اقترب رجال الشرطة بحذر شديد من المركبة. وتُظهر صور لوكالة فرانس برس، وجود جثة هامدة في مقدّم المركبة. ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن مصدر في الشرطة، أن السائق أطلق النار على نفسه.