العثور على جثة داخل سيارة كانت تطاردها الشرطة خلال بحثها عن مطلق النار في كاليفورنيا
حاصرت الشرطة الأمريكية الأحد سيارةً وعثرت في داخلها على جثّة هامدة، خلال مطاردتها رجلًا يُشتبه في أنه قتل 10 أشخاص مساء السبت في قاعة للرقص في مونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا، بحسب صور بثّتها قنوات تلفزيونيّة.
وتعقد السلطات مؤتمرًا صحافيًّا الساعة 16,30 (00,30 ت غ الاثنين) قد تؤكّد خلاله أنّ هذه الجثة تعود بالفعل للرجل نفسه الذي فتح النار في مونتيري بارك، وهي مدينة ذات غالبيّة آسيويّة شهدت عمليّة القتل.
وكانت الشرطة قد طاردت في جنوب كاليفورنيا الأحد المشتبه في تنفيذه عمليّة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص في مرقص خلال احتفالات رأس السنة القمريّة الجديدة.
وخلال المطاردة، حاصرت الشرطة مركبة بيضاء. ثم اقترب رجال الشرطة بحذر شديد من المركبة. وتُظهر صور لوكالة فرانس برس، وجود جثة هامدة في مقدّم المركبة. ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن مصدر في الشرطة، أن السائق أطلق النار على نفسه.
وأُصيب عشرة أشخاص آخرون على الأقلّ بجروح في إطلاق النار العشوائي في مونتيري بارك والذي نفّذه المسلّح الذي وصفته الشرطة بأنه رجل آسيوي، وفق ما أفاد شهود عيان.
وفي وقت سابق، قال قائد شرطة لوس أنجليس روبرت لونا "نستخدم كلّ الموارد للقبض على هذا المشتبه به في (قضيّة) نعتقد أنّها إحدى أبشع القضايا في المقاطعة".
ولفت لونا إلى أن الشرطة استجابت لمكالمات طوارئ عند الساعة 10,22 مساء السبت (06,22 الأحد بتوقيت غرينتش) ووجدت أشخاصًا يخرجون مسرعين من المكان.
وأضاف "للأسف أعلن عناصر الإطفاء مقتل عشرة ضحايا في الموقع".
وأوضح مسؤولون أنّ القتلى هم خمس نساء وخمسة رجال، بدون إعطاء أعمارهم ولا أسمائهم.
وأشار لونا إلى جرح عشرة أشخاص على الأقلّ حالة بعضهم حرجة.
وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر إنه وزوجته جيل "يصلّيان لأرواح من قُتلوا وجُرحوا في إطلاق النار الدامي الليلة الماضية في مونتيري بارك"، مضيفًا "أراقب الوضع عن كثب".
وقال وونغ وي، أحد السكان المحليين، لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" إن صديقته كانت في المرقص إلا أنها كانت في الحمام عندما بدأ إطلاق النار.
وعند خروجها، رأت مسلحا يطلق النار بشكل عشوائي، وثلاث جثث تعود إلى امرأتين وشخص عُرّف عنه بأنه مدير المكان.
وأوردت الصحيفة أن سونغ وون تشوي الذي يملك مطعما للمأكولات البحرية قرب مكان الواقعة، قال إن ثلاثة أشخاص هرعوا إلى مطعمه وأخبروه بأن يقفل الباب.
وقال هؤلاء الثلاثة إن هناك رجلا يحمل مسدسا نصف آلي مع طلقات عدة من الذخيرة، وإنه يعيد تلقيم السلاح كل مرة تنفد الذخيرة، على ما قال تشوي للصحيفة.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" أن عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا في وقت سابق من يوم الحادثة للمشاركة في احتفالات السنة القمرية الجديدة التي تستمر يومين، علما بأنها من أكبر الاحتفالات في هذه المناسبة في جنوب كاليفورنيا.
وكتبت رئيسة البلدية السابقة لمونتيري بارك جودي تشو "قلبي ينفطر للضحايا وعائلاتهم وأهالي مدينتي".
وقالت تشو إنها كانت في مكان الاحتفال قبل ساعات من إطلاق النار، أي حين كانت أعداد الحاضرين أكبر، مضيفة "كان يمكن أن يحصل ما هو أسوأ مما حصل".