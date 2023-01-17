مقتل 6 بينهم رضيعة وأمها في إطلاق نار بكاليفورنيا

قُتل 6 أشخاص بالرصاص في منزل بالوادي الزراعي الرئيس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الاثنين، في واقعة وصفتها السلطات بأنها "هجوم مستهدف"، و"مذبحة مروعة".

وكان من بين الضحايا رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر، كانت بين ذراعي والدتها البالغة من العمر 17 عامًا، والتي قُتلت أيضا.