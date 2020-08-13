وافد يلقي نفسه من الدور العشرين في الكويت

ألقى مقيم من الجنسية المالية بنفسه من الدور العشرين من إحدى العمارات في منطقة بنيد القار، في محافظة العاصمة الكويتية.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، فقد تم إبلاغ السلطات الأمنية والإسعاف بالحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع الجثة، والوقوف على أسباب ما أقدم عليه.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من انتحار وافد هندي بمحافظة الأحمدي، سبقه وافد آخر انتحر داخل منزل كفيله، وشخص مجهول الهوية تم العثور على جثته معلقة بإحدى الأشجار بمنطقة المهبولة.

وسجلت الكويت في الأشهر القليلة الماضية عدة حالات انتحار معظمها لوافدين، وكان بعضها مرتبطا بكورونا.