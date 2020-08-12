الكويت.. تجديد حبس متهمي "شبكة فؤاد الإيراني"

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن قاضٍ كويتي اليوم الأربعاء، استمرار حبس المتهمين في قضية غسيل الأموال المعروفة إعلاميا بـ"شبكة فؤاد الإيراني". ونص القرار على سجن المتهم الإيراني فؤاد صالحي