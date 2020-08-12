الكويت.. تجديد حبس متهمي "شبكة فؤاد الإيراني"

أعلن قاضٍ كويتي اليوم الأربعاء، استمرار حبس المتهمين في قضية غسيل الأموال المعروفة إعلاميا بـ“شبكة فؤاد الإيراني“.
ونص القرار على سجن المتهم الإيراني فؤاد صالحي وأربعة آخرين الذين جرى ضبطهم في شهر تموز/ يوليو الماضي، بتهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.
قاضي التجديد يقرر استمرار حبس الإيراني فؤاد صالحي و4 آخرين في قضية غسل الأموال والاتجار بالخمور pic.twitter.com/kToUQQ2Jj6
— الراي (@AlraiMediaGroup) August 12, 2020
وضبطت الأجهزة الأمنية المتهمين الأربعة وهم إلى جانب فؤاد الإيراني، اثنان كويتيان، وآخر مصري، ورابع عراقي يحمل جنسية أوروبية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي داهمتها، منها: سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة، وعدد من الصناديق يشتبه في وجود مواد مسكرة داخلها.
وكشفت التحقيقات الجارية مع المتهمين عن وجود علاقة بين فؤاد صالحي وشخصيات مهمة ونافذة في البلد الخليجي.