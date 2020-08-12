ثالث حالة في يومين.. انتحار وافد هندي في الكويت‎

شهدت محافظة الأحمدي الكويتية، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، حادثة انتحار جديدة لوافد هندي أقدم على شنق نفسه باستخدام غصن شجرة.

ووفقا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فقد عثر رجال إطفاء المنقف على جثة الوافد معلقة بحبل بغصن الشجرة بمنطقة الفنطاس، فقاموا بقص الحبل وإنزال الجثة التي أحيلت إلى الطب الشرعي.

وشهدت ذات المحافظة، يوم أمس الثلاثاء، حالتي انتحار إحداهما لسائق هندي داخل غرفته بمنزل كفيله، والأخرى لشخص مجهول الهوية تم العثور على جثته معلقة بحبل مربوط بشجرة في منطقة المهبولة.

وسجلت الكويت في الأشهر القليلة الماضية، عدة حالات انتحار معظمها لوافدين، وكان بعضها مرتبطا بكورونا.