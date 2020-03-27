فرار معتقلين إثر فوضى داخل سجن في إيران (فيديو)

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نشرت مواقع إخبارية رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر ما قيل إنها اضطرابات وفوضى في سجن بمدينة ”سقز“، التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران. وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ أن ”عددا من معتقلي السجن المركزي لمدينة سقز بمحافظة كردستان تمكنوا من الهروب بعد اندلاع فوضى واضطرابات بين السجناء والقوات الأمنية“. هم‌اکنون زندان سقز /تمامی زندانیان فرار…