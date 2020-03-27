 فرار معتقلين إثر فوضى داخل سجن في إيران (فيديو) – إرم نيوز‬‎

فرار معتقلين إثر فوضى داخل سجن في إيران (فيديو)

فرار معتقلين إثر فوضى داخل سجن في إيران (فيديو)

المصدر: طهران - إرم نيوز

نشرت مواقع إخبارية رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو  يظهر ما قيل إنها اضطرابات وفوضى في سجن بمدينة ”سقز“، التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران.
وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ أن ”عددا من معتقلي السجن المركزي لمدينة سقز بمحافظة كردستان تمكنوا من الهروب بعد اندلاع فوضى واضطرابات بين السجناء والقوات الأمنية“.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية قولها: إن ”عددا من السجناء تمكنوا من الهروب من سجن مدينة سقز“، من دون الكشف عن عددهم.
وتفشى فيروس كورونا المستجد في إيران ووصل إلى السجون، حيث سجلت السلطات وفاة على الأقل إضافة إلى إصابات داخل سجون عدد من محافظات البلاد.

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