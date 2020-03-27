الصين ترسل 500 غرفة علاجية مجهزة لمواجهة كورونا إلى إيران

أعلن السفير الإيراني في بكين محمد كشاورز زاده، الجمعة، أن الجمهورية الإسلامية ستتلقى من الصين 500 غرفة علاجية مجهزة بالمعدات الطبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونقل موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني عن السفير كشاورز زاده قوله: إن ”الصين سترسل إلى طهران 500 غرفة علاجية مجهزة بالمعدات الطبية لاستخدامها في مستشفيات ميدانية“.
وأضاف أن ”الصين أرسلت إلى إيران حتى الآن 21 طائرة محملة بالمستلزمات الطبية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا“.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أعلن، الجمعة، تسجيل 2926 إصابة جديدة و 144 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
وقال كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي عرض فيه آخر الإحصائيات عن الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا: إن ”عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 32332 والمتوفين إلى 2378 والمتعافين إلى 11 ألفا و133 شخصًا“.