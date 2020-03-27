الصين ترسل 500 غرفة علاجية مجهزة لمواجهة كورونا إلى إيران

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أعلن السفير الإيراني في بكين محمد كشاورز زاده، الجمعة، أن الجمهورية الإسلامية ستتلقى من الصين 500 غرفة علاجية مجهزة بالمعدات الطبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. ونقل موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني عن السفير كشاورز زاده قوله: إن ”الصين سترسل إلى طهران 500 غرفة علاجية مجهزة بالمعدات الطبية لاستخدامها في مستشفيات ميدانية“. وأضاف أن ”الصين أرسلت…