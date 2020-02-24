كورونا إيران في انتشار والسلطات تعجز عن كبح جماحه (فيديو وصور)

تداول نشطاء إرانيون صورا ومقاطع فيديو تؤكد انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المناطق، لا سيما مدينتي أصفهان ومشهد، إضافة إلى قم التي تحولت إلى يؤرة للفيروس في إيران.

وتشابهت بعض المشاهد، مع تلك التي تلتقط بشكل يومي في شوارع مدينة يووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا.

ولم يساهم إعلان الجهات الطبية في مستشفى ”مسيح دانشوري“ بالعاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، عن شفاء أول حالة إصابة بفايروس كورونا الجديد الذي انتشر بشكل واسع في البلاد، في الحد من المخاوف المتزايدة، من انتشار المرض في دولة تعاني مرافقها الصحية من ضعف في البنى التحتية لا سيما في المناطق النائية.

وفي المستشفى ذاته، تحدث ناشطون عن وفاة شخص من أهالي طهران يدعى ”عباس سلماني 57 عاماً“، فيما ذكروا أن السلطات قامت بنقل اثنين المصابين إلى هذا المستشفى.

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ فورى اولين جانباخته ويروس كرونا در تهران عباس سليمانى ٥٧ ساله در بيمارستان مسيح دانشورى روحش شاد #كرونا pic.twitter.com/Tv3ctHlFqQ — ⒾⓇⒶⓃⒾⒶ✌️ (@I_R_A_N_I_A) February 23, 2020

ونشر عدد من المغردين الإيرانيين صورة لـ“عباس سليماني“ الذي قالوا إنه توفي نتيجة فيروس كورونا، كما تحدثوا عن وفاة شاب عندما سقط إلى الأرض في أحد محطات المترو بالعاصمة طهران.

ترمینال آزادی تهران، امروز

شهروند مشکوک به #کرونا از هوش رفت pic.twitter.com/HHl7cfRcbp — Behnam Gholipour (@beehnam) February 23, 2020

يأتي ذلك، مع تناقلت بعض المواقع الإخبارية مقاطع فيديو، الاثنين، عن تفشي فايروس كورونا في محافظة اصفهان وسط إيران، حيث أظهر مقطع فيديو عناصر طبية وهي تقوم بنقل أحد المرضى المصابين بهذا الفايروس.

بیمارستان ۹دی اصفهان بیمار مشکوک کرونا pic.twitter.com/H2wGGHNZLB — Zoro (@Zoro21936890) February 23, 2020

وفي مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران، تحدث موقع ”آوا تودي“ المعارض، عن إصابة 11 شخصاً بفيروس كورونا الجديد، مضيفاً إن ”قوات الحراسة في مستشفى عدالتيان بمدينة مشهد حذورا من نشر صور عن أوضاع المصابين“.

وكانت جامعة العلوم الطبية بمدينة مشهد نفت وقوع إصابات في المدينة التي تعد مقدسة لدى الطائفة الشيعية كونها تضم مرقد الإمام علي بن موسى الرضا.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قالت الأحد إن عدد الوفيات ارتفع إلى 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين بفايروس كورونا، فيما يقول متابعون للوضع في إيران إن الأرقام أعلى بكثير مما تعلنه السلطات الرسمية.