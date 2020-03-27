تسجيل وفاة و42 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، وفاة امرأة مسنّة وتسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 409، بينهم 26 قضوا بالوباء القاتل.

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، كشف جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة، عن تمدّد فيروس كوفيد 19 إلى 36 ولاية، بعدما كان منحصرًا في 27 فحسب.

وأشار فورار إلى أنّ الوفاة الوحيدة في الـ24 ساعة الأخيرة هي لعجوز، فيما تواصل تسجيل عشرات الإصابات كل يوم، على نحو فرض توسيع الحجر الصحي ليشمل 9 ولايات.

في الأثناء، كشفت مراجع طبية متطابقة عن الاشتباه في إصابة 4 أطباء بمدينة البليدة (50 كيلومترًا غربي العاصمة الجزائر) بفيروس كوفيد 19، وتمّ وضعهم في الحجر الصحي، إلى حين تأكيد إصابتهم من عدمها.

وأتت الأنباء على وقع اضطرابات في مستشفى بوفاريك المجاور، ما أدى إلى إقالة مسؤول طبي، في وقت طالب العمال بـ“حماية أكبر“ بعد وفاة سائق سيارة إسعاف بكورونا، ودعوا لاعتماد ما أسموه ”أسلوب إدارة جدي واحترافي في مواجهة الوباء“.