إيران توافق على إرسال صندوقي الطائرة الأوكرانية إلى كييف‎

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قال مندوب إيران لدى المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة إن هيئة الطيران المدني الإيرانية وافقت على إرسال الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران خطأ إلى كييف لتحليل بياناتهما. وأضاف فرهاد بارفاريش رئيس وفد إيران للمنظمة التي مقرها مونتريال إن الهيئة الإيرانية دعت كذلك دولا أخرى مهتمة للمشاركة في قراءة البيانات. وتنهي…