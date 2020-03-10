سفير إيران يلتقي السلطان هيثم بن طارق بعد زيارة الأمير خالد بن سلمان

أفاد ”طهران تايمز“ بأن سلطان عمان هيثم بن طارق وسفير إيران لدى السلطنة نوري شهرودي، الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا في مسقط ، تعهدا ببذل قصارى جهدهما لتنشيط التعاون المتبادل في مختلف المجالات.

وذكر الموقع أن سفير طهران لدى السلطنة أعرب، خلال اللقاء الذي حضره يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية العماني، عن استعداد إيران لتطوير العلاقات الودية مع عمان وتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات.

ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لمسقط، ولقائه السلطان هيثم بن طارق.

وينظر في الأوساط السياسية باهتمام إلى لقاءات السلطان العماني وخطواته الجديدة لفهم ما إذا كان سيحدث تغييرا على سياسات عمان في المنطقة.