 الأمير خالد بن سلمان يبحث ”تحديات المنطقة“ مع وزير الدفاع البريطاني – إرم نيوز‬‎

الأمير خالد بن سلمان يبحث ”تحديات المنطقة“ مع وزير الدفاع البريطاني

الأمير خالد بن سلمان يبحث ”تحديات المنطقة“ مع وزير الدفاع البريطاني

المصدر: فريق التحرير

التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع البريطاني بن والاس.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على ”تويتر“، إنه بحث مع وزير الدفاع البريطاني ”الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الدفاعية“.

وأشار إلى أن اللقاء شهد ”استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة“.

وفي لقاء منفصل، ناقش الأمير خالد بن سلمان مع نائب مستشار الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية البريطاني التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأجرى نائب وزير الدفاع السعودي لقاءات خلال الساعات الماضية في واشنطن، شملت الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وهذه اللقاءات جاءت عقب تصاعد التوتر الدبلوماسي والعسكري بين واشنطن وطهران، إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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