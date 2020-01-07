الأمير خالد بن سلمان يبحث ”تحديات المنطقة“ مع وزير الدفاع البريطاني

التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع البريطاني بن والاس.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على ”تويتر“، إنه بحث مع وزير الدفاع البريطاني ”الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الدفاعية“.

سعدت بلقاء معالي وزير الدفاع البريطاني السيد بن والاس. جرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية، بالاضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة. pic.twitter.com/xXNlExSRYe — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 7, 2020

وأشار إلى أن اللقاء شهد ”استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة“.

وفي لقاء منفصل، ناقش الأمير خالد بن سلمان مع نائب مستشار الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية البريطاني التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

بحثت هذا اليوم في لقائي مع نائب مستشار الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية البريطاني، التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/wfJfhNmRzj — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 7, 2020

وأجرى نائب وزير الدفاع السعودي لقاءات خلال الساعات الماضية في واشنطن، شملت الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وهذه اللقاءات جاءت عقب تصاعد التوتر الدبلوماسي والعسكري بين واشنطن وطهران، إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.