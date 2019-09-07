طائرتان تغادران موسكو وكييف في إطار تبادل للأسرى

قال شاهد من رويترز ووكالات أنباء روسية، إن طائرة عليها علامات تشير إلى أوكرانيا أقلعت من مطار فنوكوفو في موسكو، في طريقها إلى كييف، في إطار عملية لتبادل الأسرى.

في الوقت نفسه، قال شاهد من رويترز ومسؤولون أوكرانيون، إن طائرة روسية غادرت مطار بوريسبول في كييف.

وكان محامي المخرج الأوكراني أوليج سنتسوف المسجون في روسيا، قد قال في وقت سابق، إن موكله من بين 35 أوكرانيًا سيتم نقلهم من موسكو إلى كييف في إطار تبادل الأسرى، اليوم السبت.

وقال المحامي مارك فيجين أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إن عملية التبادل ستشمل أيضًا كل البحارة الأوكرانيين الأربعة والعشرين الذين احتجزوا في مضيق كيرتش، العام الماضي.

وهذه أول عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2017.