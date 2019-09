View this post on Instagram

اصطدام طائرتين على مدرج الإقلاع في مطار "شيريميتيفو" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وتم إجلاء الركاب، دون وقوع إصابات.