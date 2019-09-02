ظريف من موسكو: نتعامل مع روسيا بطريقة ”مختلفة“

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل في وقت متأخر من مساء الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو، إن روسيا هي صديقة إيران في الأيام الصعبة ونحن نتعامل مع أصدقاء كهؤلاء بطريقة مختلفة.

وأضاف ظريف في تصريحات صحافية أن ”طهران لن تنسى الأصدقاء الذين يظهرون الدعم في الأوقات الصعبة“، مبينًا أن ”إيران وروسيا تتمتعان بعلاقات استراتيجية.

وتابع قائلاً: ”هذه الزيارة التي تتم عشية قمة أستانا، تتطلب ترتيبات متعلقة بالقضايا الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على سوريا واليمن وأفغانستان والعدوان الإسرائيلي على لبنان“.

وبالإشارة إلى حالة الاتفاق النووي الإيراني، قال ظريف إنه أجرى محادثات الأسبوع الماضي مع نظيره الصيني حول هذه القضية، وسوف يتشاور مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي.