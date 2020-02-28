العراق.. مجهولون يطعنون زعيم عشيرة وزوجته داخل منزلهما حتى الموت

قتل مجهولون، اليوم الجمعة، الزعيم القبلي عبدالصاحب سعدون المشلب، في محافظة ذي قار جنوب العراق.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن ”عبدالصاحب سعدون المشلب، زعيم عشيرة آل ياسين، لقي حتفه مع زوجته طعناً بالسكاكين في منزلهما، حيث كان من المقرر نقله صباح اليوم إلى محافظة البصرة، لإجراء عملية جراحية له“.

وأضافت أن ”أقارب الضحيتين أبلغوا الشرطة عن الحادث، حيث حضر خبراء الأدلة الجنائية، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث“.

ولم تتضح بعد تفاصيل الواقعة، التي هزت ذي قار، وفيما إذا كانت على ارتباط بالاحتجاجات الشعبية الجارية في المحافظة.