البرلمان العراقي يؤجل جلسة التصديق على حكومة علاوي

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قال التلفزيون العراقي، إن البرلمان أجّل، اليوم الخميس، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي. وأضاف أن النصاب لم يكتمل؛ بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة؛ لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.