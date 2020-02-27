 البرلمان العراقي يؤجل جلسة التصديق على حكومة علاوي – إرم نيوز‬‎

البرلمان العراقي يؤجل جلسة التصديق على حكومة علاوي

البرلمان العراقي يؤجل جلسة التصديق على حكومة علاوي

المصدر: رويترز

قال التلفزيون العراقي، إن البرلمان أجّل، اليوم الخميس، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وأضاف أن النصاب لم يكتمل؛ بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة؛ لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.

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