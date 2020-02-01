هبوط اضطراري لطائرتي ”إيرباص“ بسبب سكب بعض السوائل في قمرة القيادة

كشف تقرير صادم عن ارتباط سكب المشروبات في قمرة القيادة بحادثين تضمنا تعطل محركات طائرة ركاب في منتصف الرحلة.

وقع الحادثان بعد انسكاب مشروبات على أجهزة طائرتين من طراز إيرباص A350، وتضمنا تعطل محركين من شركة ”رولز رويس“ في واقعتين منفصلتين.

ووفقًا لصحيفة ”بيزنس إنسايدر“، كان أحد الأعطال على متن طائرة تابعة لشركة ”دلتا ايرلاينز“ في رحلة من ديترويت إلى سيول في 21 يناير.

وبينما كانت الرحلة فوق شمال كندا، توقف المحرك فجأة، وتم تحويل الرحلة إلى مطار فيربانكس في ألاسكا، حيث هبطت اضطراريًا وتم إلغاؤها في النهاية.

ووفقًا للتقرير، كان الطيار قد سكب مشروبًا في قمرة القيادة قبل حوالي 15 دقيقة من تعطل المحرك، وكان السائل قد تسرب إلى وحدة التحكم بين الطيارين، بالقرب من لوحة تُستخدم لتشغيل المحرك والتحكم فيه.

وبعد تعطل المحرك الأيمن، حاول الطياران إعادة تشغيله، ولكن دون جدوى، مما اضطرهما إلى تحويل مسار الرحلة إلى ألاسكا.

وكشف تحليل مسجل بيانات الرحلة، أو الصندوق الأسود، أن ”وحدة التحكم الإلكتروني في المحرك قد أمرت بإغلاق صمام إغلاق عالي الضغط بعد صدور بيانات غير متسقة من لوحة التحكم“.

ووقع الحادث الآخر في الـ 9 نوفمبر 2019، بعد حوالي ساعة من انسكاب كوب من الشاي على نفس اللوحة في طائرة من طراز A350-900 تابعة لشركة ”آسيانا“ الكورية الجنوبية.

وعلى غرار الحادث الأخير، توقف المحرك عن العمل في الجانب الأيمن بنفس الطريقة تقريبا، ولم يتمكن الطياران من إعادة تشغيله.

وتم استبدال لوحات التحكم على كلتا الطائرتين، وتقوم شركة آيرباص بالتحقيق في الأعطال، بينما تحذر عملاء خطوط الطيران من تجنب سكب المشروبات.

وقال ”مارك روشيت“، رئيس شركة ”فرنش بي“ للطيران والتي تتخذ من باريس مقرا لها: طواقم المقصورة وقمرة القيادة مدربون بشكل خاص على كيفية التعامل مع السوائل بالقرب من أجهزة التحكم لتجنب وقوع حادث مماثل لما حدث على طائرات A350، وقد أصدرنا تعليمات لطاقمنا منذ عدة أشهر بسبب أدوات التحكم المركزية في المحرك. فلا يسمح لطاقم المقصورة إعطاء أي مشروب لأحد أعضاء طاقم قمرة القيادة في الجزء المركزي من قمرة القيادة، بل يتعين عليهم تمريره على الجانب“.