تغريم إيرباص 3,6 مليار يورو لصالح ثلاث دول

وافقت شركة إيرباص على دفع غرامة قدرها 3,6 مليار يورو إلى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة؛ لإغلاق تحقيقات فساد ضد الشركة المصنعة للطائرات، بحسب الاتفاقية التي أعلنت اليوم الجمعة.

وستدفع المجموعة مبلغ 2,1 مليار يورو إلى فرنسا، في حين ستتلقى بريطانيا 984 مليون يورو والولايات المتحدة 526 مليون يورو.

والاتفاقية هي السادسة للصالح العام التي يبرمها مكتب النائب العام المالي الفرنسي، كما أنها إلى حد بعيد الغرامة الأكثر أهمية التي فرضت في هذا الإطار الإجرائي.

وتجري النيابة العامة المالية الفرنسية والمكتب البريطاني لعمليات الاحتيال الخطيرة ووزارة العدل الأمريكية تحقيقا مشتركا في ”مخالفات“ ارتكبتها الشركة، لا سيما في ما يتعلق بالوكلاء التجاريين المشاركين في عقود مبيعات الطائرات.

وبين الدول المعنية الصين وروسيا ونيبال وكولومبيا.

وخلال جلسة الجمعة، شدّدت النيابة العامة المالية الفرنسية على تعاون شركة إيرباص في هذا الملف الذي نجم عن إدانة المخالفات في عام 2016 من قبل رئيس مجلس إدارتها آنذاك توم إندرز.

وبدأت فرنسا وبريطانيا تحقيقهما صيف عام 2016 وتبعتهما وزارة العدل الأمريكية في العام الموالي.