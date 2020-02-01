بمشاركة خبراء أوكرانيين.. إيران تفتح الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

أعلن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي، السبت، بدء السلطات في بلاده بفتح وقراءة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي جرى إسقاطها بصاروخ من قبل الحرس الثوري، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، قرب العاصمة طهران.

وقال إسلامي في مؤتمر صحفي: ”بدأنا بفتح وقراءة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 بمشاركة خبراء أوكرانيين“، دون تقديم المزيد من المعلومات.

وفي الـ11 من كانون الثاني/ يناير الماضي، أقرت القوات المسلحة الإيرانية، بأن القوة الجوية للحرس الثوري كانت وراء إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، وأعادت أسباب ذلك إلى ما سمته بـ“الخطأ البشري“، متعهدة بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين و“إحالتهم على القضاء“.

وأدت عملية إسقاط الطائرة بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني في طهران، إلى مقتل جميع ركابها الـ 176، وأغلبهم من الإيرانيين، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات في عدد من المناطق الإيرانية ضد النظام؛ بسبب صمته لثلاثة أيام عن إعلان مسؤوليته عن إسقاط الطائرة.