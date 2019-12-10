السلطات المغربية تحل لغز الجثة المتفحمة

تمكنت شرطة مدينة ”تارودانت“ جنوب المغرب، من فك لغز جثة متفحمة تم العثور عليها ليلة الإثنين في حفرة بقرية ”تندين“ في الضواحي، حيث تبين أن صاحبها تم إحراقه حيًا.

ونقلت السلطات الأمنية الجثة التي كانت في حالة متقدمة من التحلل، إلى مستشفى الحسن الثاني في مدينة أغادير المجاورة حيث خضعت للتشريح.

وتوصلت التحقيقات إلى أنها تعود لرجل في الستينيات من العمر كان يعيش في حالة تشرد، وبلغت عائلته عن اختفائه مند أيام، وكان مارًا بالصدفة من جانب كوخ يقطنه ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية، ويعاني من اضطرابات عقلية حسب موقع ”أكادير24“.

فاستدرج صاحب الكوخ الضحية إلى مسكنه حيث قدم له بعض الطعام، ثم أمره بالاستحمام، وبعدها كبل يديه وقاده إلى حفرة في منطقة خالية، وجلب رزمة كبيرة من الحطب وأشعل فيه النار وهو حي.

ثم جلس بالقرب من الحفرة يراقب الضحية والنيران تلتهم جسده، ويرمي عليه مزيدًا من الحطب حتى فارق الحياة، وبعدها انصرف إلى كوخه بهدوء.

وتعود الجريمة إلى نهاية الشهر الماضي، لكن لم يتم اكتشافها إلا بعد عثور السكان على الجثة والتبليغ عنها حسب نفس المصدر.