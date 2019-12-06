الخارجية السعودية: مرتكب الجريمة ”الشنعاء“ في فلوريدا لا يمثل السعوديين

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتقدمت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إنه ”انطلاقا مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة“.