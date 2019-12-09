حاملو الشهادات العليا في المغرب يحتجون ”حفاة“ (فيديو)

نظم حاملو الشهادات العليا في المغرب، اليوم الإثنين، مسيرة حاشدة، انطلقت من مقر البرلمان واتجهت نحو مقر وزارة التعليم في العاصمة الرباط.

وجاءت المسيرة للتنديد بالوضع ”المتردي“ للأكاديميين من حملة الشهادات العليا وتغيير الأطر الناظمة لعملهم، إلى جانب المطالبة بالترقية.

وفي شكل احتجاجي جديد، جاب الأساتذة أهم شوارع الرباط حفاةً، مؤكدين أن حكومة سعدالدين العثماني ”أجهزت على حقوقهم المكتسبة“.

وصدحت حناجر الأساتذة، الذين توافدوا من مختلف المدن المغربية، بشعارات مندّدة بعدم تمكينهم من الترقية وتغيير الإطار، أسوة بباقي زملائهم.

وشهدت الرباط انتشارًا مكثفًا لعناصر الأمن، كما تم وضع حواجز تمنع المرور من الطريق المقابلة للمؤسسات الحيوية بالعاصمة، في حين واجهت قوات الأمن المحتجين بـ“الهراوات“، ما خلف عددًا من الإصابات في صفوف المحتجين.

ويتخذ الأساتذة حاملو الشهادات العليا، منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، خطوات تصعيدية تتضمن إضرابًا عن العمل، إضافة إلى سلسلة من الاحتجاجات في العاصمة الرباط؛ لدفع الوزارة إلى الاستجابة لمطالبهم.

ويؤكد الأساتذة أن الوزارة تتلكأ منذُ العام 2015 في تسوية وضعية حاملي الشهادات، وبشكل خاص حاملي درجة ”الماجستير“ وما يُعادلها، عبر إقصائهم وحرمانهم من حقهم في الترقي.