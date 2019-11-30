مصر .. انتحار طالب من أعلى ”برج القاهرة“‎

أقدم طالب مصري في كلية الهندسة على الانتحار اليوم السبت بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة في منطقة قصر النيل، لمروره بأزمة نفسية.

وشهد برج القاهرة في السابق حالات انتحار مماثلة، إذ يعد من أبرز المعالم المصرية، يصل ارتفاعه إلى 187 مترًا، أعلى من الهرم الأكبر في الجيزة.

وتشير التفاصيل إلى أنّ مدير المباحث الجنائية في القاهرة تلقى إخطارًا بوفاة طالب في كلية الهندسة جامعة حلوان، منتحرًا من أعلى برج القاهرة، في ظروف غامضة.

الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، وتبين أن الطالب يعاني من حالة نفسية سيئة، وأبلغ صديقه قبل أيام بنيته الانتحار، إلى أن نفذ مخططه يوم السبت.

وقال أحد أصدقاء الطالب، إنه لم يستطع إقناعه بالعدول عن قرار الانتحار، مؤكدًا أنه كان يمر بظروف نفسية صعبة.

وجرى التحفظ على الجثمان، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة جارٍ لمباشرة التحقيقات.

وذكر آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، أنّ مصر تتصدر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين بواقع 3799 حالة في العام.