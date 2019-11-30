مريم حسن تثير ضجة بفستان مكشوف في مهرجان القاهرة (صور)

خطفت الفنانة اللبنانية مريم حسن الأضواء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال ارتدائها فستانًا مكشوفًا جذب انتباه الحاضرين وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صورها مع تعليقات ناقدة لها ولجرأة الإطلالة.

وظهرت مريم على السجادة الحمراء مرتدية فستان مفتوح من منطقة الصدر بشكل مبالغ فيه، بجانب ظهور جزء كبير من بطنها، في إطلالة تعد الأجرأ حتى الآن في الدورة 41 بمهرجان القاهرة السينمائي.

وانهالت الانتقادات على مريم بسبب إطلالتها الجريئة، حيث وصف أحد المتابعين فستانها بـ“بدلة رقص“، فيما اتهمها آخرون بتعمد إثارة الجدل لخطف الأضواء على غرار غيرها من الفنانات اللاتي اعتدن مؤخرًا على الظهور الجريء للفت الانتباه.

ومن بين التعليقات التي تركها المتابعون على فستان مريم حسن: ”بقالها كتير مبتشتغلش قالت تتعرى بقى“، و“إطلالة راقصة“، و“إيه القرف ده ما تقلعي أحسن“، وغيرها من التعليقات التي أجمعت على هجوم الفنانة اللبنانية بشراسة.

وتميزت الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي بابتعاد الفنانات عن المبالغة في ارتداء الفساتين الجريئة، إلا أن مريم حسن نجحت في كسر القاعدة بإطلالتها التي أجمع الحاضرون في ختام المهرجان على جرأتها بشكل مبالغ فيه.

وانتهت الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشهد عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.