بعد واقعة أبراج الكويت.. سما المصري فوق برج القاهرة (فيديو)

في ناس زعلانه عشان صورت من عند ابراج الكويت وبرج القاهره لا…خلاص ولا تزعلوا هافرحكم كمان شويه وانزل لكم فيديو من برج القاهره الجميل علي قناه اليوتيوب بتاعتي عشان أحرق دم العوازل….بطه ياناس…احلي برج دا ولا ايه؟؟????????????????????????????????