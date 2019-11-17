مصرع شخصين في حادث تصادم ثلاث سيارات بالكويت

أدى حادث مروري مروِع في الكويت، إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، بعد تصادم ثلاث سيارات على طريق الجهراء باتجاه منطقة العبدلي، بعد يوم من حادث طريق الوفرة الذي نتجت عنه حالة وفاة وتسع إصابات.

وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد توجهت الفرق الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة شخصين مجهولي الهوية، وأصيب اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تمت إحالة الجثتين إلى الطب الشرعي.

وشهدت الكويت مطلع الأسبوع الماضي، حادث مروري على طريق الزور أدى إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بعد اصطدام سيارتهم بعمود إنارة كهربائية، في البلد الخليجي الذي يحتل المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية.