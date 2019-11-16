تقارير: تسجيل مشاري غنام في قائمة منتخب الكويت بـ“خليجي 24″ بعد حل أزمة كونه من البدون

كشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للمنتخب الكويتي واللجنة الفنية، تلقيا الضوء الأخضر لتسجيل مشاري غنام، ظهير أيسر نادي الكويت وهو يعد من البدون، في قائمة الأزرق المشاركة في ”خليجي 24”، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 26 الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”السياسة“ الكويتية، حصلت اللجنة الفنية على تأكيدات من مسؤولي الاتحاد المحلي بشأن تسجيل غنام في قائمة خليجي 24، بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بوضع اللاعب كونه من البدون.

وكان اتحاد الكرة قد استفسر أخيرًا من نظيره الآسيوي عن قانونية مشاركة ظهير أيسر العميد مع الأزرق في التصفيات الآسيوية باعتباره من فئة غير محددي الجنسية، قبل أن يضطر الجهاز الفني إلى تأجيل ظهور اللاعب دوليًا، لحين التأكد من قانونية تواجده مع المنتخب في المباريات.

وسيكون ثامر عناد، مدرب الأزرق، أكثر السعداء بانضمام غنام للقائمة، لمعالجة أزمة مركز الظهير الأيسر، الذي تناوب عليه كثير من اللاعبين في الفترة الماضية، وآخرهم عبدالله البريكي أمام الصين تايبيه، وسبقه كل من عامر المعتوق، ضاري سعيد، حمد حربي، وأحمد الظفيري، حيث لم يقنع أي منهم الجهاز الفني بقدرته على شغل هذا المركز.

وعن استدعائه لمنتخب الكويت، قال غنام في لقاء تلفزيوني سابق: ”طول ما أنت ترتدي الشعار على صدرك ستقاتل حتى آخر يوم، وتمثيل وطنك شرف كبير، وأتمنى أكون عند حسن ظن الجميع، وأتوقع الآلية معروفة كوني لاعب (بدون) وواضحة، وأن اللاعب يمثل أي دولة يكون له أوراق تثبت هذا“.

إلى ذلك، دشّن الأزرق تدريباته على ملعب تشانغ لي ميثانغ في تيمفو عاصمة بوتان، التي ستحتضن لقاء نيبال، بعد غد الثلاثاء، في الجولة السادسة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بحضور 25 لاعبًا، من بينهم خالد إبراهيم، الذي يسابق الزمن للحاق بالمباراة بعد غيابه أمام الصين تايبيه في اللقاء الأخيرة لعدم الجاهزية.

قرعة خليجي 24

ووضعت قرعة بطولة كأس الخليج ”خليجي 24″، التي أجريت، الخميس الماضي، منتخب الإمارات في المجموعة الأولى، مع كل من اليمن والعراق وقطر البلد المضيف.

في المقابل، أسفرت القرعة، التي أجريت في العاصمة القطرية الدوحة، عن وقوع منتخب السعودية في المجموعة الثانية مع عمان والكويت والبحرين.

وطبقًا للقرعة فقد ضمت كل مجموعة 3 منتخبات سبق لها الفوز باللقب، في حين لم يتوّج الرابع من قبل، حيث لم يسبق للبحرين أو اليمن الفوز باللقب الخليجي.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، لكنها ستلعب بمجموعتين الآن بعد مشاركة جميع الفرق.

وحدد اتحاد كأس الخليج العربي موعد البطولة التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج، بين 24 نوفمبر والسادس من ديسمبر، بدلًا من الموعد المعلن سابقًا بين 27 نوفمبر والتاسع من ديسمبر.