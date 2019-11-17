رئيس البرلمان الكويتي: حكومة جديدة قريبًا ولا حل للبرلمان

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، يوم الأحد، إن أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، أبلغه بقرب تشكيل حكومة جديدة، وإن المجلس باق حتى موعد الانتخابات المقبلة.

وأضاف الغانم، في تصريحات صحفية، أن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، ناصر صباح الأحمد، أعلمه ببلاغ قدمه إلى النيابة العامة، وأرسل إليه ملفات تتعلق به.

وكان وزير الدفاع قد أرجع استقالة الحكومة إلى ما اعتبره ”تجاوزات مالية“ جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع للجيش، وذلك على خلاف ما أعلنه الغانم في وقت سابق، من أن ”عدم تجانس“ الفريق الحكومي هو السبب في الخطوة.

وتابع الغانم: ”لسنا طرفًا في أي صراع ولسنا مع طرف ضد آخر، ويجب أن نعتز بأننا في دولة مؤسسات لا تحمي أحدًا مهما كان منصبه“.

وأجريت الانتخابات البرلمانية الكويتية، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ومدة البرلمان المنتخب 4 سنوات.

والخميس، قبل أمير الكويت استقالة الحكومة، التي كان يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما قال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، عبر ”تويتر“، إن الحكومة ستظل تؤدي مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.