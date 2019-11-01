اتهام رجلين بـ“القتل الخطأ“ فيما يخص اكتشاف 39 جثة في شاحنة ببريطانيا‎

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إن مشتبهًا به ثانيًا وجهت له تهمة القتل الخطأ فيما يخص وفاة 39 شخصًا عثر عليهم على ظهر شاحنة قرب لندن.

وسلط اكتشاف الجثث في حاوية بمنطقة صناعية الضوء على التجارة المحظورة التي تشهد إرسال فقراء من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الغرب.

وكانت محكمة وجهت لسائق الشاحنة المشتبه به تهمًا ترتبط بوفاة هؤلاء الأفراد، وقال محققون اليوم الجمعة: إن ”المحكمة اتهمت أيضًا إيمون هاريسون (23 عامًا)، وهو من أيرلندا الشمالية، بعدد 39 تهمة قتل خطأ وأيضًا تهريب مهاجرين“.

وذكر متحدث باسم المحكمة أن ”هاريسون احتجز على ذمة القضية حتى 11 تشرين الثاني نوفمبر“.

واكتشفت الجثث في الساعات الأولى من صباح يوم 23 تشرين الأول أكتوبر الماضي، بعد وصول حاوية من بلجيكا إلى بريطانيا.

ووصلت الحاوية إلى رصيف بورفليت شرقي لندن على متن شاحنة قائدها موريس روبنسون (25 عامًا)، وهو من أيرلندا الشمالية.

وقالت الشرطة في بادئ الأمر إنها تعتقد أن الضحايا صينيون، لكن فيتنام تخشى أن يكون كثير منهم من مواطنيها.

وقالت الشرطة الفيتنامية إنها ألقت القبض على شخصين واستدعت آخرين للاستجواب اليوم الجمعة، بعدما فتحت تحقيقًا جنائيًا في مزاعم تهريب بشر.