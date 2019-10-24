الشرطة البريطانية: ضحايا الشاحنة الـ39 صينيون‎

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إن جميع الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة بمنطقة إسكس الصناعية قرب لندن، أمس الأربعاء، تعود لأشخاص صينيين.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنه من ”بين الضحايا 8 نساء.“

وأوضحت أنها داهمت 3 مواقع في أيرلندا الشمالية ضمن التحقيق في القضية.

وجاءت هذه المعلومات، تأكيدًا لما ورد في تقرير لقناة ”ITV“ الإخبارية البريطانية، أفاد بأن الأشخاص الذين عثر على جثثهم، أمس الأربعاء، وبينهم قاصر واحد، صينيون.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة، ووصفته بأنه ”واحد من أكبر التحقيقات في جرائم القتل بالبلاد“، حسبما نقلت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وفي غضون ذلك، تواصل الشرطة استجواب سائق الشاحنة، وهو شاب (25 عامًا) من أيرلندا الشمالية، بعد توقيفه بتهمة القتل.

ووصلت الشاحنة المنكوبة إلى بريطانيا، صباح أمس الأربعاء، من ميناء زيبروغ البلجيكي، قادمة من أيرلندا.

من جهتها، فتحت النيابة البلجيكية أيضًا، تحقيقًا؛ للكشف عن الجهات المنخرطة في تحركات الشاحنة في الأراضي الأوروبية، بالتنسيق مع الجانب البريطاني.

وقال المدعي الفيدرالي البلجيكي، في بيان، إنه ”سيتم إجراء هذا التحقيق بالتعاون الوثيق بين الشرطة البريطانية والسلطات القضائية.“

وبهذا الخصوص، قال محققون بلجيكيون، إنه ”لم يتضح بعد تاريخ ركوب الضحايا الحاوية، وما إذا كان ذلك قد حدث في بلجيكا“.

وترجح تقارير إعلامية، أن سبب وفاة القتلى، يعود إلى تفعيل نظام التبريد داخل الحاوية المخصصة لنقل المواد الغذائية؛ ما أسفر عن انخفاض درجات الحرارة حتى 25 درجة مئوية تحت الصفر.