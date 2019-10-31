نبأ سار لنادي الهلال السعودي قبل أيام من ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

نبأ سار لنادي الهلال السعودي قبل أيام من ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي خبرًا رائعًا بعودة الفرنسي بافيتيمبي غوميز للتدريبات الجماعية، قبل أيام من ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وكانت إصابة غوميز التي خرج على إثرها من مباراة النصر الأخيرة في الدوري، قد سببت قلقًا كبيرًا لدى إدارة وجماهير الهلال، حيث يُعوَّل عليه كثيرًا في تحقيق البطولة الآسيوية الغائبة منذ سنوات عن خزائن الزعيم.

ويوم أمس، وجّه غوميز، البالغ من العمر 34 عامًا، رسالة لجماهير الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: ”شكرًا على رسائلكم، وكل دعمكم لما حدث؛ فقط تذكروا أن الأسد يعود أقوى. أحبكم“.

ويتصدر بافيتيمبي غوميز قائمة هدافي دوري أبطال آسيا وفي رصيده 10 أهداف.

من جهة أخرى، يلاقي الهلال منافسه الفتح، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت قائمة الهلال تواجد اسم اللاعب أمير كردي بعد تماثله للشفاء، في حين يُنتظر أن يقود المهاجم صالح الشهري هجوم الزعيم أمام الفتح.

ولن يشارك اللاعب غوميز في لقاء اليوم، حتى يتسنى له الحصول على الراحة المطلوبة لتجهيزه للمواجهة الآسيوية، في 9 نوفمبر المقبل.

ورصدت إدارة الفتح مكافأة قدرها مليون ريال حال وصل الجمهور إلى أكثر من 10 آلاف متفرج، ويُتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا لشعبية الهلال في محافظة الأحساء؛ حيث يرجح أن يتجاوز العدد 15 ألف متفرج.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الشباب والوحدة صاحبي المركز الثاني، في حين يملك النصر 14 نقطة من 7 مباريات.

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