نبأ سار لنادي الهلال السعودي قبل أيام من ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

تلقى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي خبرًا رائعًا بعودة الفرنسي بافيتيمبي غوميز للتدريبات الجماعية، قبل أيام من ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وكانت إصابة غوميز التي خرج على إثرها من مباراة النصر الأخيرة في الدوري، قد سببت قلقًا كبيرًا لدى إدارة وجماهير الهلال، حيث يُعوَّل عليه كثيرًا في تحقيق البطولة الآسيوية الغائبة منذ سنوات عن خزائن الزعيم.

ويوم أمس، وجّه غوميز، البالغ من العمر 34 عامًا، رسالة لجماهير الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: ”شكرًا على رسائلكم، وكل دعمكم لما حدث؛ فقط تذكروا أن الأسد يعود أقوى. أحبكم“.

ويتصدر بافيتيمبي غوميز قائمة هدافي دوري أبطال آسيا وفي رصيده 10 أهداف.

thanks for your messages…and all your support for what happened… just remember that a lion never dies! And always comes back stronger ????????. I love you. ???????????? pic.twitter.com/gtmCQh4lZy

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 30, 2019