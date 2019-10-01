بعد مقتل ”معتز الحارثي“.. وفاة طالب إثر شجار مع زميله بمدرسة في جدة

توفى طالب سعودي في المرحلة المتوسطة اليوم الثلاثاء، إثر مشاجرة وقعت بينه وبين زميله داخل مدرسة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن ”بلاغًا ورد من مشرف أمن مستشفى الجامعة، يفيد بأن لديهم حالة إغماء لطفل (يبلغ من العمر 13 عامًا) من مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة بحي المنتزهات، وأثناء الكشف عليه اتضح أنه متوفى“.

وذكر مدير المدرسة، في إفادته، أن ”الطفل المتوفى دخل في شجار داخل الفصل مع أحد زملائه وسقط على الأرض، وتسبب له السقوط بنزيف داخلي في الرأس“.

ونعت إدارة تعليم جدة في حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، الطالب المتوفى، مبينة أنه توفي إثر تدافع مع زميله صباح اليوم.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم إن ”طالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، وقع بينهما تدافع، نتج عنه سقوط الطالب الضحية، وتم نقله بواسطة الإسعاف إلا أنه توفي في الطريق“.

وفتحت إدارة التعليم تحقيقا في الحادثة لكشف ملابساتها الكاملة.

وكانت واقعة مقتل الطالب معتز الحارثي على يد زميله ”خنقًا“ إثر مشاجرة بينهما داخل أسوار مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض، الشهر الماضي، أثارت غضبًا واسعًا بين ناشطين، دفعت الإدارة العامة للتعليم بالرياض إلى تشكيل لجنة تحقيق في القضية، إذ تم التحقيق مع عدة أشخاص على صلة بها.