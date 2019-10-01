السعودية.. توقعات بارتفاع دخل الفرد لأعلى مستوى منذ 6 سنوات

توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يرتفع مستوى الدخل الفردي في المملكة هذا العام إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات نتيجة الزيادة في الاقتصاد وتباطؤ حاد في النمو السكاني بسببب مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة.

وأظهر تقرير شركة ”جدوى للاستثمار“ أن الدخل الفردي في المملكة، أكبر مصدر نفط في العالم، سيبلغ نحو 25063 دولارًا هذا العام مقابل 24065 دولارًا العام الماضي.

وبين التقرير أن الدخل الفردي هذا العام سيصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013 ، نتيجة تسارع النمو الاقتصادي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي وصلت إلى نحو 110 دولارات للبرميل.

وقدر التقرير أن يرتفع عدد سكان المملكة بشكل طفيف ليصل الى 32.6 مليون نسمة بنهاية العام الحالي مقابل 32.5 مليون نسمة بنهاية العام الماضي، أي بزيادة تبلغ 0.3% فقط وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع النسب الماضية البالغة حوالي 2%.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة والذي يأتي ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم بنحو 4.4% بالقيمة الاسمية، ليصل إلى 817 مليار دولار هذا العام مقابل حوالي 782 مليار دولار العام الماضي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يكسر الاقتصاد السعودي حاجز 800 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبلغ نحو 870 مليار دولار عام 2020 وفقًا لشركة ”جدوى“.