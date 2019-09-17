‏والد الطالب السعودي معتز الحارثي يروي تفاصيل حادثة مقتل ابنه على يد صديقه (فيديو)

روى المواطن السعودي خويتم الحارثي، تفاصيل الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ابنه معتز داخل المدرسة على يد أحد أصدقائه المقربين.

وقال الحارثي خلال استضافته في برنامج ”يا هلا“، إن بداية الواقعة كانت مزاحًا بين ابنه ”معتز“ وصديقه خلال فسحة المدرسة تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بخنق نجله بذراعه فلفظ أنفاسه الأخيرة.

واسترجع والد معتز الأيام الأخيرة لوفاة ابنه قائلًا: قبل وفاته بيومين أو ثلاثة كنت أنعس جالسًا فأراه يودعني ويلوح لي بيده، وحين أخبروني بنقله للمستشفى، كنت متوقعًا أنني سأفقده.

وأضاف الحارثي:“ كان من عادتي أن أترك معتز يتغيب إذا أراد ذلك، ويوم الحادث كان لا يريد الذهاب للمدرسة، لكني أصريت وحلفت بالله إنه سيذهب“.

وأشار إلى أن معتز كان طفلًا يحب البقاء في المنزل ولا يحب الخروج منه حتى في المناسبات، ”لكن قبل 3 أيام من وفاته كان ملازمًا لي ويخرج معي إلى كل مكان على غير عادته“.

وحول قرار العفو عن قاتل نجله قال الحارثي: ”حين وجدت أمه تصلي أمام جثمانه وكلها هدوء وطمأنينة، قررت من ساعتها العفو عن الطفل سعود، ورافقت والده ثاني يوم للمحكمة الجزائية والشرطة لتوقيع قرار العفو“.

يذكر أن واقعة مقتل معتز أثارت جدل الرأي العام السعودي قبل أيام، خاصة بعد قرار والده بالعفو عن القاتل، وحظى موقف الحارثي على استحسان القادة الذين بادروا بتعزيته وتقديم الهدايا له.

#فيديو#خويتم_الحارثي يروي لـ #برنامج_ياهلا تفاصيل الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ولده معتز بالمدرسة على يد أحد أصدقائه المقربين..#خليجية pic.twitter.com/cI6jirIFsv — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 17, 2019