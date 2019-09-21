الأمن السعودي يعتقل صاحب فيديو ”مسيء“ لقبائل جازان

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يسيء من خلاله لعدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين بمنطقة جازان بألفاظ غير لائقة.

وبحسب ما نقلته صحيفة ”سبق“ المحلية؛ تقدم عدد من المواطنين اليوم السبت، بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظًا خادشة خارجة عن الذوق العام.

وقام الشخص بتصوير المقطع ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستياء في صفوف المواطنين والمجتمع المحلي.

ووفق الصحيفة المحلية، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم في وقت سابق في الرياض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلقي فيها أجهزة الأمن القبض على ذات الشخص، حيث خرج بمقاطع فيديو مماثلة، وتم تحويل الملف للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.