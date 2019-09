أول تعليق سعودي رسمي على حادثة ضرب ”موظفة فندق“ في جازان

View this post on Instagram

تداول نشطاء في السعودية مقطع فيديو يظهر اعتداء نزيل بفندق بمحافظة جازان في السعودية على موظفة الاستقبال، بعد أن سكبت في وجهه فنجان قهوة. وحسب الموظفة، دخل النزيل للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب منها الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار، لكنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت. ووفقا لصحيفة ”سبق“ المحلية، طلبت الموظفة من النزيل الانتظار، حتى عودة عامل الفندق، لكن النزيل فاجأها بعبارات وقحة وشتائم، الأمر الذي قابلته الموظفة بسكب كوب القهوة في وجه النزيل فضربها على الفور. وقال مصدر أمني، إن الموظفة تقدمت بشكوى للجهات الأمنية، حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادثة، بعد أخذ أقوالها وأقوال النزيل، في حين تم التحفظ على النزيل، إلى حين إحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #صبيا #فندق #جازان #سعوديات #تحرش #اعتداء #شخص_يعتدي_على_موظفة_فندق #ضرب #حوادث #جديد #تفاعل #فيديو #ترند #trend #video #saudiarabia #ksa #news #jeddah #riyadh