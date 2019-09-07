أول تعليق سعودي رسمي على حادثة ضرب ”موظفة فندق“ في جازان

بدأت النيابة العامة السعودية اليوم السبت التحقيق في حادثة الاعتداء بالضرب على موظفة استقبال في أحد فنادق ”صبيا“ في منطقة جازان جنوب المملكة.

ونقلت صحيفة ”أخبار 24“ الإلكترونية المحلية، عن مصدر مسؤول في النيابة، قوله إنّها ”لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات، وستحقق مع كل من تتطلب المصلحة التحقيق معه لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة من جميع جوانبها؛ واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية“.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أمس الجمعة مقطع فيديو أظهر مشاجرة بالأيدي بين موظفة استقبال في فندق وأحد العملاء، حيث بدأت الموظفة بقذفه بكوب ماء، فقام هو بقذفها بعدد من الملفات والاعتداء عليها بالضرب قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين للفض بينهما، بحسب المصدر ذاته.