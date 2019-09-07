رفضت دخول غرفة معه.. رجل يضرب موظفة استقبال بفندق في السعودية (فيديو)

قام رجل بضرب موظفة استقبال في فندق بـ السعودية، الجمعة، بعد أن سكبت في وجهه فنجان قهوة، قبل أن يتدخل موظفو الفندق، كما يظهر فيديو للواقعة.

وقالت صحيفة سبق المحلية إن الرجل ”دخل للفندق لاستئجار غرفة، وطلب من الموظفة الصعود معه لينظر إلى الغرفة قبل الاستئجار، لكنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل بالفندق في ذلك الوقت“.

وأضافت الصحيفة: ”أن الموظفة طلبت من الرجل الانتظار، حتى عودة عامل الفندق، لكنه فاجأها بعبارات وقحة وشتائم، الأمر الذي قابلته بسكب كوب قهوة في وجهه فضربها على الفور“.

وقال مصدر أمني، إن الموظفة ”تقدمت بشكوى للجهات الأمنية، حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادثة، بعد أخذ أقوالها وأقوال الرجل الذي تم التحفظ عليه، إلى حين إحالة الواقعة للنيابة العامة حال اكتمال التحقيق“.