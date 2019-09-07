المطرب حكيم يتعرض لحادث سير (صور)

تعرض الفنان المصري حكيم لحادث سير، فجر اليوم السبت، وذلك على أول طريق القاهرة السويس، وتم نقله لإحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم نظرًا للإصابات التي لحقت به.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية أمن القاهرة، إشارة بانقلاب سيارة ملاكي، وبالانتقال والفحص تبين إصابة المطرب حكيم وسائقه، وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقلهما إلى إحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج، وتبين استقرار حالة حكيم وتعرض سائقه لإصابة خطرة.

وكان حكيم قد طرح خلال يونيو /حزيران الماضي أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت فى مصر ”متجمعين“، وتم تقديمها بثلاث لغات ”العربية والإنجليزية والفرنسية“ وغنى المطرب حكيم الجزء العربي منها.

ومؤخرًا أشعل المطرب حكيم حفله الغنائى يوم الخميس في الساحل الشمالي فى مصر، وقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات.