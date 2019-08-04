انفجار ضخم بمعهد الأورام في مصر (صور)

وقع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام في محافظة القاهرة بمصر، مساء الأحد أسفر عن اشتعال النيران بالمبنى.
وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، إن غرفة النجدة تلقت بلاغًا بوقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران.
وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وفرد كردون أمني وجار محاولة إخماد النيران.
وكانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت إخطارًا بسماع دوي انفجار في وسط القاهرة، وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل.
وحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث يعود إلى انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى وانفجار خط الغاز.