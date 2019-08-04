انفجار ضخم بمعهد الأورام في مصر (صور)

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وقع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام في محافظة القاهرة بمصر، مساء الأحد أسفر عن اشتعال النيران بالمبنى. وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، إن غرفة النجدة تلقت بلاغًا بوقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران. وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وفرد كردون…