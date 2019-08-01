كوشنر يصل إلى القاهرة محطته الثالثة في المنطقة لبحث ”صفقة القرن“‎

وصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إلى مصر ثالثِ محطات جولته الشرق أوسطية اليوم الخميس.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية في مصر، ”وصل إلى القاهرة ظهر اليوم جاريد كوشنر، ضمن إطار جولة في المنطقة، التي تشمل الاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر“، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وبدأ كوشنر جولته بزيارة الأردن، حيث شدد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت إسرائيل ثاني محطات جولة كوشنر، إذ عقد خلالها اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ“صفقة القرن“ في غضون الأشهر المقبلة.